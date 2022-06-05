Ще одна країна взяла приклад з ленд-лізу США. Яку зброю отримає Україна

Греція дасть Україні БМП та боєприпаси / Фото: Колаж: Сьогодні

Греція може передати Україні "неймовірну кількість" зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на інформацію видання Pronews.gr.

Реклама

Зокрема, у списку:

122 броньовані машини піхоти БМП-1 з усім боєзапасом для кулеметів;

15 тисяч снарядів 73 мм;

2,1 тисячі реактивних снарядів 122-мм;

20 тисяч автоматів Калашникова АК-47;

3,2 мільйона патронів калібру 7,62 мм;

60 ПЗРК FIM-92 Stinger;

17 тисяч артилерійських снарядів 155 мм;

1,1 тисячі протитанкових снарядів РПГ-18.

Яку нову зброю Україна отримала від Заходу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

Крім того, поповнюється парк артилерії 155-мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій.

Реклама

Також Резніков розповів, що берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

За словами міністра, серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.

Своєю чергою Польща передала ЗСУ самохідні гаубиці KRAB калібру 155 мм, а також навчила українських артилеристів роботі з ними.

Реклама

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні на 700 мільйонів доларів, в рамках якої будуть надані сучасні реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії HIMARS.