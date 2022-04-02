Есть вещи, которыми я делюсь только с военным командованием – Зеленский о взрыве в Белгороде

Зеленский ответил, атаковали ли ВСУ Белгород / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины прокомментировал взрыв и пожар на нефтебазе в российском Белгороде. На вопрос, правдивы ли обвинения РФ, что нефтехранилище атаковала Украина с боевых вертолетов, Зеленский сказал, что обсуждает это только с военным командованием.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

Реклама

"Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как главнокомандующего. (...) Я лидер этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими Вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной", – ответил президент.

Зеленский напомнил, что сейчас Украина – страна, находящаяся в состоянии войны.

"На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине – честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они оккупировали нашу территорию", - добавил глава страны.

Реклама

Взрыв в Белгороде

В российском городе Белгород, который находится недалеко от границы с Украиной, 1 апреля произошел пожар на нефтебазе в районе Крейды. В результате пострадали два человека – работники нефтебазы.

Глава Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, якобы ВСУ с помощью вертолетов нанесли авиаудар по нефтебазе.

В Минобороны Украины опровергли фейк РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

Реклама

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

Пожар на нефтебазе уничтожил несколько цистерн с нефтью. Это повлияет на обеспечение войск российских оккупантов, окруживших Харьков. Вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.