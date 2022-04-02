Є речі, якими я ділюся тільки з військовим командуванням – Зеленський про вибух у Білгороді

Зеленський відповів, чи атакували ЗСУ Білгород / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України прокоментував вибух та пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді. На запитання, чи правдиві звинувачення РФ у тому, що нафтосховища атакувала Україна з бойових вертольотів, Зеленський сказав, що обговорює це лише з нашими військовими.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Fox News.

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"Вибачте, я не обговорюю жодного з моїх наказів як головнокомандувача. (...) Я лідер цієї держави. Є речі, якими я ділюся тільки з військовослужбовцями Збройних сил України і коли вони розмовляють зі мною", – відповів президент.

Зеленський нагадав, що зараз Україна – країна, яка перебуває у стані війни.

"На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні чути ці повідомлення про те, що щось відбувається, щось вибухнуло, поки йде війна в Україні – чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію", – додав глава держави.

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Вибух у Бєлгороді

У російському місті Бєлгород, яке знаходиться неподалік кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа на нафтобазі в районі Крейди. У результаті постраждали двоє осіб – працівники нафтобази.

Голова Бєлгородської області в РФ В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, нібито ЗСУ за допомогою вертольотів завдали авіаудару по нафтобазі.

У Міноборони України спростували фейк РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

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"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.

Пожежа на нафтобазі знищила кілька цистерн із нафтою. Це вплине на забезпечення військ російських окупантів, які оточили Харків. Ймовірна втрата запасів пального та боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і так затягнуті логістичні ланцюги Росії.