"Это будет другая Украина": глава Рады Стефанчук рассказал о структуре парламента после победы

Глава Верховной Рады заявил, что Украина будет нуждаться в других правилах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде Украины работают над вопросом качественной подготовки и депутатов, и аппарата.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Наташе Влащенко специально для YouTube-канала "Украина 24".

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Что будет дальше

Глава ВРУ рассказал, что будет в парламенте после победы Украины в войне.

"Первое – это повышение качества законодательного процесса. Хотим создать институт, который существует во многих парламентах мира – так называемую "исследовательскую службу". Чтобы закон был качественным не на выходе, а на входе в парламент", – сказал он.

По словам Руслана Стефанчука, в Раде хотят избавиться от большого количества законов об изменениях:

"Потому что это просто растачивает законодательное поле Украины. Мы работаем над вопросом качественной подготовки и депутатов, и аппарата. Президент Украины подал законопроект о сокращении Верховной Рады до 300 депутатов. Эта дискуссия будет, но перенесем ее после нашей победы".

Он также отметил, что под огнем российской авиации и бомб украинская нация "переплавилась в единую и мощную":

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"Сейчас меньше дискуссий по принципу "разделяй и властвуй". Сейчас все себя проявили – кто есть кто. Кто-то стоит на передовой, кто-то за границей, а кто-то селфит и так далее. Это будет другая Украина, которая будет нуждаться в других правилах".

Напомним, Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде не могут мгновенно лишить главу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука депутатского мандата.

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