"Це буде інша Україна": голова Ради Стефанчук розповів про структуру парламенту після перемоги

Голова Верховної Ради заявив, що Україна потребуватиме інших правил. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді України працюють над питанням якісної підготовки і депутатів, і апарату.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Наташі Влащенко спеціально для YouTube-каналу "Україна 24".

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Що буде далі

Глава ВРУ розповів, що буде в парламенті після перемоги України у війні.

"Перше – це підвищення якості законодавчого процесу. Хочемо створити інститут, який існує в багатьох парламентах світу – так звану "дослідницьку службу". Щоб закон був якісним не на виході, а на вході до парламенту", – сказав він.

За словами Руслана Стефанчука, в Раді хочуть позбавитися великої кількості законів про зміни:

"Бо це просто розточує законодавче поле України. Ми працюємо над питанням якісної підготовки і депутатів, і апарату. Президент України подав законопроєкт про скорочення Верховної Ради до 300 депутатів. Ця дискусія буде, але перенесемо її після нашої перемоги".

Він також зазначив, що під вогнем російської авіації та бомб українська нація "переплавилася в єдину та потужну":

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"Зараз менше дискусій за принципом "розділяй і володарюй". Зараз усі себе проявили – хто є хто. Хтось стоїть на передовій, хтось за кордоном, а хтось селфить і таке інше. Це буде інша Україна, яка потребуватиме інших правил".

Нагадаємо, Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді не можуть миттєво позбавити голову партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука депутатського мандата.

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