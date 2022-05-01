Эвакуация из горячих точек, затяжной комендантский час и другие важные события 1 мая

Что происходит в Украине 1 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно четыре рейса.

Эвакуационные поезда на 1 мая

Реклама

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов может изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Одесса вводит затяжной комендантский час на майские

На майские праздники Одесса вводит затяжной комендантский час. Он продлится с вечера 1 мая до утра 3 мая.

Реклама

Об этом сообщается в Facebook Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории Одессы вводится комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 года.

"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмена выходных

Традиционных выходных 1 и 9 мая не будет.

ПриватБанк закроет некоторые счета

С 1 мая ПриватБанк закрывает счет Бонус+. Все неиспользованные средства на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановление Украины

Изменился порядок продления и переназначения всех видов соцвыплат

Кабинет министров Украины отменил процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления соцвыплат или их переназначения. На практике это означает, что если раньше до определенного срока нужно было подавать в социальную службу документы для продления выплат, то теперь социальные выплаты будут начисляться автоматически. Документы нужно будет предоставить только через месяц после окончания военного положения.

Читайте другие новости "Сегодня":