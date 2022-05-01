Евакуація з гарячих точок, затяжна комендантська година та інші важливі події 1 травня

Що відбувається в Україні 1 травня / Фото: Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 1 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково чотири рейси.

Евакуаційні поїзди на 1 травня

Реклама

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватися, тому варто стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Одеса вводить затяжну комендантську годину на травневі

На травневі свята Одеса вводить затяжну комендантську годину. Вона триватиме з вечора 1 травня до ранку 3 травня.

Реклама

Про це повідомляє Facebook Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка на території Одеси запроваджується комендантська година з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня 2022 року.

"Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень", – йдеться у повідомленні.

Скасування вихідних

Традиційних вихідних 1 та 9 травня не буде.

Реклама

ПриватБанк закриє деякі рахунки

З 1 травня Приватбанк закриває рахунок Бонус+. Усі невикористані кошти на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України

Змінився порядок продовження та перепризначення всіх видів соцвиплат

Кабінет міністрів України скасував процедури, пов'язані з наданням підтверджувальних документів для продовження соцвиплат або їх перепризначення. На практиці це означає, що якщо раніше до певного терміну потрібно було подавати до соціальної служби документи для продовження виплат, то тепер соціальні виплати нараховуватимуться автоматично. Документи потрібно буде надати лише через місяць після закінчення воєнного стану.

Читайте інші новини "Сьогодні":