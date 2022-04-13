Эвакуация людей поездами, оружие от США и другие важные события 13 апреля

Важные события 13 апреля/Фото: ООС, REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Сегодня, 13 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда. Они будут отправляться, в частности, из Покровска, Львова и Славянска. Также в этот день Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине оружия на 750 миллионов долларов.
"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 13 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 13 апреля. Сегодня отправится 8 поездов.
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Покровск
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Львов
- 15:00 – 236/235 Львов – Жмеринка;
- 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
Славянск
- 17:00 – 274/273 Славянск – Львов
Другие
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.
США планируют предоставить Украине оружие на $750 миллионов
Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов.
По словам одного из американских чиновников, окончательное решение о составе оборудования все еще принимается. Официально о предоставлении помощи могут объявить 13 апреля. Высокопоставленный советник Конгресса отметил, что оборудование, вероятно, будет включать в себя тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.
В Польше стартует благотворительный проект "Украинский борщ единения"
13 апреля в Польше начинается культурный благотворительный проект "Украинский борщ единения".
Основная цель проекта — проведение благотворительных мероприятий по приготовлению украинского борща и консолидация украинцев в мире для поддержки и гуманитарной помощи людям, находящимся на территории Украины. Стартует кулинарный проект из Польши по приглашению "Общества друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.
Председатель ОО "Институт культуры Украины" Евгений Клопотенко и исследователь традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения" Марина Соботюк начнут популяризацию борща в 10:05 на польском утреннем шоу Dzień Dobry TVN. После этого Клопотенко приготовит украинский борщ для приглашенных гостей.
Чехия представит программу поддержки украинского бизнеса
Торгово-промышленная палата Украины и Чешское Торговое Агентство (CzechTrade Agency), действующее под патронатом Министерства промышленности и торговли Чехии, готовят программы по возобновление украинских предприятий, в том числе экспортеров.
Сейчас идет работа по обобщению и рассмотрению запросов/предложений от членов Палаты относительно необходимой помощи украинскому бизнесу.
Возможности для сотрудничества на уровне палат и министерств, в частности в разрезе помощи украинскому бизнесу, обсудили во время визита президента ТПП Украины Геннадия Чижикова в Чешскую Республику.
Правительство Чехии, Министерство промышленности и торговли и Чешской Торговой палаты заявили о готовности оказать необходимое содействие и помощь для скорейшего восстановления экономики Украины, в частности экономической деятельности МСБ.
Презентация программы от Чешского Торгового Агентства состоится сегодня в 12:00 по предварительной регистрации.