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Эвакуация людей поездами, оружие от США и другие важные события 13 апреля

Владимир Козырь
13 апреля, 06:00
"Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда, а США уже сегодня могут объявить о предоставлении помощи Украине

Важные события 13 апреля/Фото: ООС, REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 13 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда. Они будут отправляться, в частности, из Покровска, Львова и Славянска. Также в этот день Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине оружия на 750 миллионов долларов.

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 13 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 13 апреля. Сегодня отправится 8 поездов.

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

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  • 15:00 – 236/235 Львов – Жмеринка;
  • 22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Славянск

  • 17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Другие

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск;
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время отправления эвакуационных поездов может меняться.

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США планируют предоставить Украине оружие на $750 миллионов

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине оружие на сумму 750 миллионов долларов.

По словам одного из американских чиновников, окончательное решение о составе оборудования все еще принимается. Официально о предоставлении помощи могут объявить 13 апреля. Высокопоставленный советник Конгресса отметил, что оборудование, вероятно, будет включать в себя тяжелые наземные артиллерийские системы для Украины, в том числе гаубицы.

В Польше стартует благотворительный проект "Украинский борщ единения"

13 апреля в Польше начинается культурный благотворительный проект "Украинский борщ единения".

Основная цель проекта — проведение благотворительных мероприятий по приготовлению украинского борща и консолидация украинцев в мире для поддержки и гуманитарной помощи людям, находящимся на территории Украины. Стартует кулинарный проект из Польши по приглашению "Общества друзей Украины в Варшаве" и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

Председатель ОО "Институт культуры Украины" Евгений Клопотенко и исследователь традиций украинской культуры, координатор проекта "Украинский борщ единения" Марина Соботюк начнут популяризацию борща в 10:05 на польском утреннем шоу Dzień Dobry TVN. После этого Клопотенко приготовит украинский борщ для приглашенных гостей.

Чехия представит программу поддержки украинского бизнеса

Торгово-промышленная палата Украины и Чешское Торговое Агентство (CzechTrade Agency), действующее под патронатом Министерства промышленности и торговли Чехии, готовят программы по возобновление украинских предприятий, в том числе экспортеров.

Сейчас идет работа по обобщению и рассмотрению запросов/предложений от членов Палаты относительно необходимой помощи украинскому бизнесу.

Возможности для сотрудничества на уровне палат и министерств, в частности в разрезе помощи украинскому бизнесу, обсудили во время визита президента ТПП Украины Геннадия Чижикова в Чешскую Республику.

Правительство Чехии, Министерство промышленности и торговли и Чешской Торговой палаты заявили о готовности оказать необходимое содействие и помощь для скорейшего восстановления экономики Украины, в частности экономической деятельности МСБ.

Презентация программы от Чешского Торгового Агентства состоится сегодня в 12:00 по предварительной регистрации.