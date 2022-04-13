Евакуація людей потягами, зброя від США та інші важливі події 13 квітня

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В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

Сполучені Штати Америки планують надати Україні зброю на суму 750 мільйонів доларів.

За словами одного з американських чиновників, остаточне рішення з приводу складу обладнання все ще приймається. Офіційно про надання допомоги можуть оголосити 13 квітня. Високопоставлений радник Конгресу зазначив, що обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи для України, в тому числі гаубиці.

У Польщі стартує благодійний проєкт "Український борщ єднання"

13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт "Український борщ єднання".

Основна мета проєкту – проведення благодійних заходів з приготування українського борщу і консолідація українців у світі задля підтримки та гуманітарної допомоги людям, що перебувають на території України. Стартує кулінарний проєкт з Польщі на запрошення "Товариства Друзів України в Варшаві" й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Голова ГО "Інститут культури України" Євген Клопотенко та дослідниця традицій української культури, координатор проєкту "Український борщ єднання" Марина Соботюк розпочнуть популяризацію борщу о 10:05 на польському ранковому шоу Dzień Dobry на TVN. Після цього Клопотенко приготує український борщ для запрошених гостей.

Чехія представить програму підтримки українського бізнесу

Торгово-промислова палата України та Чеське Торгове Агентство (CzechTrade Agency), що діє під патронатом Міністерства промисловості і торгівлі Чехії, готують програми з відновлення українських підприємств, зокрема експортерів.

Нині триває робота з узагальнення й розгляду запитів/пропозицій від членів Палати щодо необхідної допомоги українському бізнесу.

Можливості для співпраці на рівні палат та міністерств, зокрема у розрізі допомоги українському бізнесу, обговорили під час візиту президента ТПП України Геннадія Чижикова до Чеської Республіки.

Уряд Чехії, Міністерство промисловості і торгівлі та Чеської Торгової палати заявили про готовність надати необхідне сприяння та допомогу для якнайшвидшого відновлення економіки України, зокрема економічної діяльності МСБ.

Презентація програми від Чеського Торгового Агентства відбудеться сьогодні о 12:00 за попередньою реєстрацією.