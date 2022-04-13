Евакуація людей потягами, зброя від США та інші важливі події 13 квітня

Важливі події 13 квітня/Фото: ООС, REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
На сьогодні, 13 квітня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги. Вони відправлятимуться, зокрема, з Покровська, Львова та Слов'янська. Також цього дня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні зброї на 750 мільйонів доларів.
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 13 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 13 квітня. Сьогодні відправиться 8 потягів.
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Покровськ
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів
- 15:00 – 236/235 Львів – Жмеринка;
- 22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд.
Слов’янськ
- 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів
Інші
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.
США планують надати Україні зброї на $750 мільйонів
Сполучені Штати Америки планують надати Україні зброю на суму 750 мільйонів доларів.
За словами одного з американських чиновників, остаточне рішення з приводу складу обладнання все ще приймається. Офіційно про надання допомоги можуть оголосити 13 квітня. Високопоставлений радник Конгресу зазначив, що обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи для України, в тому числі гаубиці.
У Польщі стартує благодійний проєкт "Український борщ єднання"
13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт "Український борщ єднання".
Основна мета проєкту – проведення благодійних заходів з приготування українського борщу і консолідація українців у світі задля підтримки та гуманітарної допомоги людям, що перебувають на території України. Стартує кулінарний проєкт з Польщі на запрошення "Товариства Друзів України в Варшаві" й за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.
Голова ГО "Інститут культури України" Євген Клопотенко та дослідниця традицій української культури, координатор проєкту "Український борщ єднання" Марина Соботюк розпочнуть популяризацію борщу о 10:05 на польському ранковому шоу Dzień Dobry на TVN. Після цього Клопотенко приготує український борщ для запрошених гостей.
Чехія представить програму підтримки українського бізнесу
Торгово-промислова палата України та Чеське Торгове Агентство (CzechTrade Agency), що діє під патронатом Міністерства промисловості і торгівлі Чехії, готують програми з відновлення українських підприємств, зокрема експортерів.
Нині триває робота з узагальнення й розгляду запитів/пропозицій від членів Палати щодо необхідної допомоги українському бізнесу.
Можливості для співпраці на рівні палат та міністерств, зокрема у розрізі допомоги українському бізнесу, обговорили під час візиту президента ТПП України Геннадія Чижикова до Чеської Республіки.
Уряд Чехії, Міністерство промисловості і торгівлі та Чеської Торгової палати заявили про готовність надати необхідне сприяння та допомогу для якнайшвидшого відновлення економіки України, зокрема економічної діяльності МСБ.
Презентація програми від Чеського Торгового Агентства відбудеться сьогодні о 12:00 за попередньою реєстрацією.