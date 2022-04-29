Эвакуация поездами, благотворительный показ фильмов о Мариуполе и другие важные события 29 апреля

Важные события 29 апреля/Фото: коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 29 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения. "Укрзализныця" назначила 5 поездов, которые будут курсировать, в частности, из Запорожья и Покровска. Кроме того, во Львове пройдет благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я тебя люблю!".
"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 29 апреля
"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда, чтобы вывезти украинцев из горячих точек. На 29 апреля назначено 5 поездов.
Железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья и Покровска.
График поездов:
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
- 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.
Во Львове организуют благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я тебя люблю!"
В пятницу, 29 апреля, во львовском Дворце Хоткевича состоится благотворительный показ короткометражек "Мариуполь, я люблю тебя!". Вход – за свободный взнос.
Просмотр начнется в 18:30. Организатор – киноклуб Lviv Film Commission. Вырученные деньги передадут спасшимся из блокады мариупольцам.
"Мариуполь, я люблю тебя" – это сборник короткометражных фильмов мариупольцев в 2017-2021 годах. Это истории повседневной жизни, мечтаний и отношений.
"Режиссер Петр Армяновский, уроженец Донецка, разговаривает с мариупольцами в поисках города, который он помнит с детства. "Ма" Марии Стояновой — это диалог матери и дочери, снятый с помощью любительских телефонных кадров перед лицом войны. "Территория пустых окон" и "Диорама" уроженцы Мариуполя Зои Лактионовой исследуют, как война изменила лицо города", — сообщили на Facebook-странице Дворца Хоткевича.
Кинопоказ проходит благодаря украинской онлайн-платформе Takflix. Для просмотра короткометражек нужно зарегистрироваться.
"Укрпочта" открывает отделения в Буче и Бородянке
29 апреля "Укрпочта" откроет отделения в Буче и Бородянке.
"Завтра (29 апреля. — Ред.) будет приятный день: мы открываем наши отделения в Буче и Бородянке", — написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что продолжает вести переговоры с целью продолжения работы "Укрпочты" на временно оккупированных территориях, чтобы находящиеся там украинцы могли получать от Украины пенсии и приобрести продукты.
В рамках Киевского форума безопасности пройдет онлайн-дискуссия по консолидации мировой поддержки Украины
В пятницу, 29 апреля, Киевский форум безопасности организует экспертную дискуссию в рамках военного цикла "Борьба за Украину", посвященного обороне государства от агрессии РФ и консолидации мировой поддержки Украины.
В центре внимания две темы: усиление международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины
Среди вопросов, которые будут обсуждаться:
- насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и подорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?
- что нужно для полного энергетического эмбарго против России?
- какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?
Принять участие в дискуссии вызвались:
- Майкл Макфол, посол США в России в 2011-14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;
- Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014-16 годах;
- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-21 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума безопасности;
- Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.