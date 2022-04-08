Эвакуировать из Краматорска будут коммунальным транспортом

Мэр Краматорска рассказал об эвакуации людей после бомбежки вокзала / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Краматорска после бомбежки вокзала российскими войсками будут эвакуировать при помощи коммунального транспорта. Об этом рассказал на брифинге мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Переходим в другой режим. Будем отвозить людей, которые доберутся до Краматорска, в более безопасные места, откуда будут подаваться поезда, это еще решается. Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день. Будем привлекать всех желающих", – сказал Гончаренко.

Краматорск был хабом эвакуации из Донецкой и Луганской области до сегодняшнего удара, и каждый день шесть-семь поездов "Укрзализници" эвакуировали около восьми тысяч человек. Традиционно первое скопление людей на вокзале происходило с 10:00 до 11:00 утра. На 90% это женщины, дети и пожилые люди, рассказал мэр.

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