Евакуювати з Краматорська будуть комунальним транспортом

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Жителів Краматорська після бомбардування вокзалу російськими військами евакуюватимуть за допомогою комунального транспорту. Про це розповів на брифінгу мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Переходимо в інший режим. Відвозитимемо людей, які доберуться до Краматорська, у безпечніші місця, звідки подаватимуться поїзди, це ще вирішується. Сьогодні починаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні. Залучатимемо всіх охочих", — сказав Гончаренко.

Краматорськ був хабом евакуації з Донецької та Луганської області до сьогоднішнього удару, і щодня шість-сім поїздів "Укрзалізниці" евакуювали близько восьми тисяч людей. Традиційно перше скупчення людей на вокзалі відбувалося з 10:00 по 11:00 ранку. На 90% це жінки, діти та люди похилого віку, розповів мер.

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Обстріл Краматорська