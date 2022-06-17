Европа должна покончить с токсичной зависимостью от РФ: главные заявления властей за 17 июня

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине 114-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают нести значительные потери, глава Минобороны Алексей Резников очертил главные цели, который стоят перед Украиной в войне с агрессором, а президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно положить конец зависимости европейских стран от Российской Федерации.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 17 июня.

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Зеленский призвал Европу стать полностью независимой от России

Россия много десятилетий создавала видимость, что от ее ресурсов зависят много мировых стран, поэтому Европа должна раз и навсегда покончить с этой токсичной зависимостью от страны-агрессора. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам "Диалога Преспанского форума" – платформы, созданной правительством Македонии.

"Все мы в демократическом мире столкнулись с невиданным энергетическим кризисом. Многие годы Россия создавала впечатление, что якобы является надежным поставщиком энергоресурсов. Но на самом деле ей удалось сделать зависимыми от себя разные страны Европы. И теперь, когда Россия решила воевать для покорения европейских народов, она использовала эту энергетическую цепь первой. Специально спровоцировала исторически сверхвысокие цены на газ. Специально ограничивает поставки газа, шантажируя и отдельные страны, и Европу в целом. Нарушает действующие контракты – требует оплаты за газ в рублях и искусственно ограничивает объем поставок", – сказал Зеленский.

Резников назвал три этапа в войне с Россией

Для скорейшего прекращения войны, которую развязала Россия, необходимы четко слаженные шаги, прежде всего помощь наших международных партнеров, а также деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первоочередной задачей является прекращение российского вторжения, потому что российские преступники уничтожают все на временно захваченных ими территориях. Для этого нам нужно быстрое подкрепление за счет артиллерии, танков, бронетехники, подразделений ПВО и т.д. Задача второго этапа – выйти на разграничительные и административные линии по состоянию на 24 февраля. Это то, на чем мы сосредоточены. Наша глобальная цель – деоккупация и реинтеграция всех украинских территорий в международно признанных границах", – написал Резников.

Гайдай рассказал, сколько человек находятся на "Азоте" и почему

Покинуть территорию завода "Азот", который находится в Северодонецке, физически невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, в данный момент на территории предприятия находятся полтысячи человек, также там есть дети.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей. В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", – рассказал о ситуации на заводе.

Также Гайдай отметил, что сейчас Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

Генштаб сообщил о масштабных потерях РФ в живой силе и технике

Российские военные за время вторжения в Украину потеряли уже более 33 тысяч человек личного состава, а также много военной техники. Лишь за последние сутки РФ лишилась 7 танков, 2 самолетов, 1 вертолета, 5 артиллерийских систем. Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии со дня полномасштабного вторжения в Украину.

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Ранее мы сообщали, что из России пытаются сбежать тысячи долларовых миллионеров.

Также напомним, Залужный показал, как воюют в теробороне: от желающих пополнить ряды нет отбоя.