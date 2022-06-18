Европа находится в состоянии войны с Россией – цитаты мировых лидеров за 18 июня

Политики и дипломаты ищут варианты помощи Украине / Коллаж "Сегодня"

Западные политики высказывались о том, что Украина должна победить в войне с Россией и это очень важно.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты, сказанные высокопоставленными политиками по украинским вопросам.

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Война

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас украинцы умирают за европейскую перспективу.

"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили в европейской мечте", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что вся Европа сейчас воюет с Россией.

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"Мы неофициально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе", – отметил нидерландский политик.

Память

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонпрокомментировал свой визит в Украину:

"Было невероятно трогательно еще раз пройтись с вами по улицам Киева, чтить ваших погибших солдат, чью самоотверженность, непобедимое мужество и отвагу мы никогда не забудем".

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Восстановление

Канцлер Германии Олаф Шольц опять пообещал все и много.

"Мы продолжим предоставлять финансовые ресурсы. Мы поможем восстановить Украину. Мы будем продолжать поставлять оружие, которое крайне необходимо для защиты независимости Украины", – сказал глава немецкого правительства.



Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, с каким министерством сейчас идет активное сотрудничество.

"В рамках нашей поддержки Украины, мы тесно сотрудничаем с Министерством энергетики над широким спектром усилий, направленных на повышение энергетической безопасности", - сказала представитель Белого дома в нашей стране.

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