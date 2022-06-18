Європа перебуває у стані війни з Росією – цитати світових лідерів за 18 червня

Політики та дипломати шукають варіанти допомоги Україні / Колаж "Сьогодні"

Західні політики висловлювалися про те, що Україна має перемогти у війні з Росією і це дуже важливо.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати, сказані високопоставленими політиками з українських питань.

Реклама

Війна

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що зараз українці помирають за європейську перспективу.

"Українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони разом із нами жили у європейській мрії", – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що вся Європа зараз воює із Росією.

Реклама

"Ми не офіційно перебуваємо у стані війни з Росією. Але по суті це також наша війна. Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги", – зазначив нідерландський політик.

Пам'ять

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував свій візит до України:

"Було неймовірно зворушливо ще раз пройтися з вами вулицями Києва, віддати шану вашим загиблим солдатам, чию самовідданість, непереможну мужність і відвагу ми ніколи не забудемо ".

Реклама

Відновлення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову пообіцяв усе й багато.

"Ми продовжимо надавати фінансові ресурси. Ми допоможемо відновити Україну. Ми продовжуватимемо постачати зброю, яка вкрай необхідна для захисту незалежності України", – сказав голова німецького уряду.



Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, з яким міністерством зараз триває активна співпраця.

"У рамках нашої підтримки України ми тісно співпрацюємо з Міністерством енергетики над широким спектром зусиль, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки", – сказала представник Білого дому в нашій країні .

Попередні висловлювання