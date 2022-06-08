Европарламент определился со статусом кандидата на членство в ЕС для Украины

Руслан Стефанчук внимательно следит за голосованием / Коллаж "Сегодня"
Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата. За резолюцию по этому вопросу проголосовали 438 депутатов. Однако было 65 – против и 94 тех, кто воздержался.
Об этом сообщает агентство DW.
Что известно
Днем 8 июня Европарламент поддержал резолюцию комитета Европарламента по иностранным делам с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.
"Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины", – говорится в поддержанной Европарламентом рекомендации Совету ЕС.
Также в документе сказано, что Украина принадлежит к европейской семье.
Окончательное решение Евросовета по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС ожидается на саммите 23-24 июня.
В резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии". Однако рекомендации предоставить им статус кандидата резолюция не содержит.
Ситуация
- Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.
- Чуть ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
- Главным лоббистом поддержки евроинтеграции Украины нынче стал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он выступил перед европарламентариями до важного голосования.