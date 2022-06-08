Європарламент визначився зі статусом кандидата на членство в ЄС для України

Руслан Стефанчук уважно стежить за голосуванням / Колаж "Сьогодні"

Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата. За резолюцію з цього питання проголосували 438 депутатів. Проте було 65 – проти та 94 тих, хто утримався.

Про це повідомляє агенція DW.

Реклама

Що відомо

Вдень 8 червня Європарламент підтримав резолюцію комітету Європарламенту з закордонних справ із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.

"Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата у ЄС як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України", – йдеться у підтриманій Європарламентом рекомендації Раді ЄС.

Також у документі сказано, що Україна належить до європейської родини.

Реклама

Остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС очікується на саміті 23-24 червня.

У резолюції згадуються також "європейські устремління Молдови та Грузії". Проте рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.

Ситуація