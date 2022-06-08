Європарламент визначився зі статусом кандидата на членство в ЄС для України

Руслан Стефанчук уважно стежить за голосуванням / Колаж "Сьогодні"
Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата. За резолюцію з цього питання проголосували 438 депутатів. Проте було 65 – проти та 94 тих, хто утримався.
Про це повідомляє агенція DW.
Що відомо
Вдень 8 червня Європарламент підтримав резолюцію комітету Європарламенту з закордонних справ із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
"Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата у ЄС як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України", – йдеться у підтриманій Європарламентом рекомендації Раді ЄС.
Також у документі сказано, що Україна належить до європейської родини.
Остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС очікується на саміті 23-24 червня.
У резолюції згадуються також "європейські устремління Молдови та Грузії". Проте рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.
Ситуація
- Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
- Трохи раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Головним лобістом підтримки євроінтеграції України сьогодні став голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він виступив перед європарламентаріями до важливого голосування.