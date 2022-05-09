Европейский совет может приступать – Украина сдала опросник на членство в ЕС

Нашу заявку на членство в ЕС рассмотрят уже через месяц / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина, как и обещала, в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщается на страницах в соцсетях Офиса президента Украины.

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Что известно

Во время встречи по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен была продемонстрирована вторая часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил президент Зеленский.

Чуть ранее он провел встречу в режиме видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который сейчас находится с визитом в Одессе вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Шарль Мишель сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Напомним, всего лишь 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала нашей стране специальный опросник, необходимый для рассмотрения предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Этот документ политик привезла лично в столицу воюющей страны.

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