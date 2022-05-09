Європейська рада може починати – Україна здала опитувальник на членство в ЄС

Нашу заявку на членство в ЄС розглянуть уже через місяць / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Україна, як і обіцяла, у рекордні строки підготувала другу частину анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Декілька томів цієї частини продемонстрував президент України Володимир Зеленський під час відеозв'язку з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляється на сторінках у соцмережах Офісу президента України.
Що відомо
Під час зустрічі по відеозв'язку з Урсулою фон дер Ляєн було продемонстровано другу частину заповненої анкети-опитувальника для набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.
"Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", – зазначив президент Зеленський.
Трохи раніше він провів зустріч у режимі відеоконференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який саме перебуває з візитом в Одесі разом з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Шарль Мішель повідомив, що у червні Європейська рада розгляне заявку України на набуття статусу кандидата на членство в ЄС.
Нагадаємо, всього лише 8 квітня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала нашій країні спеціальний опитувальник, необхідний для розгляду надання Україні статусу кандидата в ЄС. Цей документ політик привезла особисто до столиці країни, що воює.
Семимильними кроками в ЄС
- Наприкінці лютого Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання нашої країни до "європейської сім'ї" за спеціальною прискореною процедурою.
- 11 березня усі лідери країн – членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" намірам нашої країни.
- Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
- Проте міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії Кароліна Едтштадлер днями заявила, що вступ України до Європейського Союзу не може бути досягнуто "у найближчі п'ять-десять років".
- 5 травня Шарль Мішель заявив, що наразі не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляду заявки України на членство в ЄС. Він має намір зробити це, коли настане "найліпший момент".