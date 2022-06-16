Евросоюзовский гамбит? Советник главы ОП рассказал, с чем приехали Шольц, Макрон и Драги в Киев

Драги, Шольц и Макрон прибыли на переговоры с Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги уже в Киеве. Вероятно, они проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Telegram.

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"По моей информации Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и... просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным", – написал Андрусив.

Политики уже в Украине

Утром "Укрзализныця" опубликовала фото из дипломатического поезда, в котором находились Шольц, Макрон и Драги.

"Для нас оно (утро. – Ред.) будет хорошим, если тройка европейских лидеров так же слаженно поддержит правильное заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС", – написали в пресс-службе УЗ.

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Макрон, Шольц и Драги в поезде. Фото: УЗ

Как проходила поездка

Подробности "путешествия" европейских лидеров рассказала итальянская газета La Repubblica.

"Тяжелые портьеры с узорами восьмидесятых, стулья, обведенные желтыми ромбами. Непрозрачный стол. Телевизор вжат в тяжелый деревянный шкаф. Все трезво, скромно, немного запущено, потому что вокруг война и нет времени на детали", — так описывает издание поездку.

Внешний вид политиков также приспособлен к ситуации, он сформирован привнесением политики в настоящее поле войны. Эммануэль Макрон в белой рубашке с воротником-стойкой. Марио Драги в свитере. Олаф Шольц в джинсах и в черной рубашке с короткими рукавами, которая уже не в моде.

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Дату поездки официально не объявляли из соображений безопасности.

Цель визита европейских лидеров

Официально целью визита политиков считают демонстрацию поддержки Украины и попытку преодолеть критику со стороны президента Зеленского за ограниченные и медленные поставки оружия.

Визит важен, поскольку состоится накануне определения Европейской комиссией оценки, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия обнародует свое заключение о статусе для Украины.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия, вероятно, объявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Признание Украины страной-кандидатом в то же время требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Европейском совете, которые, как ожидается, рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Официальные лица и дипломаты заявили, что по крайней мере три страны по-прежнему выступают против.

В последние недели некоторые лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, предположили, что было бы полезнее предоставить Украине некий временный статус, который укрепит ее отношения с ЕС. Макрон сказал, что даже если Украина будет признана страной-кандидатом, согласно существующим процедурам присоединения Украине нужно больше десяти лет, чтобы присоединиться к блоку.

Раньше мы писали, чего ждать Украине от совместного визита Шольца, Макрона и Драги.

Напомним сайт "Сегодня" сообщал, что Макрон назвал два варианта окончания войны в Украине.