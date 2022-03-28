Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 военных – Подоляк

Подоляк назвал бои с оккупантами очень интенсивными. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина нуждается в увеличении объемов поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Ежедневно РФ теряет убитыми 510-530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов в тяжелые и дальнобойные артиллерийские системы", – написал он.
Война в Украине
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- На временно оккупированных территориях Херсонской области враг прибегает к террору местного населения.
- В начале марта во время оккупации села Богдановка в Броварском районе военнослужащий РФ застрелил хозяина дома, а позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство над 34-летней женой убитого.
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- В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.