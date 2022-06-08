Федоров: коллаборанты массово покидают оккупированные города

Иван Федоров рассказал, к акая ситуация с коллаборантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Коллаборанты на оккупированных российскими войсками территориях, поняли всю суть пропаганды Кремля и начали отстраняться от выполнения поставленных задач. Об этом в эфире единого телемарафона UAразом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Всех коллаборантов становится значительно меньше потому, что они уже понимают, что российская пропаганда – это настоящий фейк и никакие обещания не выполняются. Они начинают сдавать назад и не выполняют те обязательства, которые брали перед оккупантами. Все они четко понимают, что им придется отвечать по украинским законам, и рано или поздно, силовые структуры Украины их найдут, их близких, и они будут отвечать перед законом. Поэтому, сегодня количество коллаборантов значительно и значительно уменьшилось", – сообщил Федоров.

Ситуация с коллаборантами

В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143)и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).

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В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.

Кроме того мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.

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Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.