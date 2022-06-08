Федоров: колаборанти масово залишають окуповані міста

Іван Федоров розповів, яка ситуація з колаборантами / Фото: Колаж: Сьогодні

Колаборанти на окупованих російськими військами територіях зрозуміли всю суть пропаганди Кремля і почали відсторонюватися від виконання поставлених завдань. Про це в ефірі єдиного телемарафону UAразом розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Всіх колаборантів стає значно менше, бо вони вже розуміють, що російська пропаганда – це справжній фейк і жодних обіцянок не виконується. Вони починають здавати назад і не виконують ті зобов'язання, які брали перед окупантами. Усі вони чітко розуміють, що їм доведеться відповідати за українськими законами, і рано чи пізно, силові структури України їх знайдуть, їх близьких, і вони відповідатимуть перед законом. Тому сьогодні кількість колаборантів значно і значно зменшилася", – повідомив Федоров.

Ситуація з колаборантами

У березні Верховна Рада України ухвалила закони, що стосуються колабораційної діяльності. Було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143) та закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144) .

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У Київській області судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.

Крім того, ми повідомляли про те, що депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто, показавши незахищений шлях, розповів Максим Стрельніков.

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Зазначимо, що громадянам України, які співпрацюють із російськими окупантами, загрожує кримінальна відповідальність до довічного позбавлення волі.