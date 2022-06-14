Гайдай: Оккупанты массово гибнут на улицах Северодонецка

Российские оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но их командование продолжает подвозить все новых и новых "будущих кульков".

Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Что происходит

По его словам, на Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в Кременную – Рубежное до двух батальонных тактических групп.

"При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города. Идут тяжелые бои, украинские защитники дерутся за каждый сантиметр областного центра. Живых орков еще слишком много, но это вопрос времени", – рассказал Гайдай.

В то же время руководитель Луганской ОВА отметил, что оккупанты с помощью артиллерии непрерывно уничтожают украинские населенные пункты круглосуточно. Сейчас фокус внимания рашистов – это Северодонецкая промзона, которую мощно обстреливают из большого калибра.

"Системно прилетает по "Азоту", где в укрытиях находятся 500 гражданских, и соседнему "Стеклопластику", – сказал он.

Реклама

Северодонецк. Фото – t.me/serhiy_hayday.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативный свод Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 июня:

Реклама

Ранее Силы специальных операций ВСУ обнародовали видео, на котором видно, как ВСУ уничтожили "Грады", из которых оккупанты били по Северодонецку. В то же время отмечается, что в Северодонецке армия РФ понесла огромные потери во время проведения совещания в ДК Химиков.