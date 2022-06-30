Гайдай опроверг ложь рашистов об оккупированном Лисичанске (видео)

Российские захватчики подходят к Лисичанску. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своей вечерней сводке за сегодня, 30 июня, сообщил, что внутри Лисичанска боев нет, а сам город не окружен российскими захватчиками.

Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.

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Что происходит

По его словам, россияне подходят к Лисичанску с разных сторон, но сам город не окружен.

"Рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен. Это ложь", – заявил Гайдай.

В то же время эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов:

"Просим людей оставаться в укрытиях. Подъездные дороги к Лисичанску оккупанты минируют противотанковыми минами".

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Ранее советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов в Луганской области. Также британская разведка назвала ключевой фактор в результате битвы за Донбасс.