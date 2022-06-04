Гайдай рассказал, как идет битва за Северодонецк

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке / Фото: Коллаж: Сегодня

В ключевом для российских оккупантов городе Северодонецке Луганской области продолжаются уличные бои. Российские военные несут огромные потери. Об этом в Telegram – канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город. Враг получил усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса".

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Также он отметил, что оккупанты еще раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост, что в Горской громаде в результате обстрелов погибли четыре человека.

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Вскоре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на телемарафоне рассказал, что таким образом оккупанты пытаются отрезать украинским силам пути снабжения.

По словам Гайдая, в городе Горское вчера от обстрелов российской армией погибла мать с ребенком, еще один человек погиб в Золотом.

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За сутки в Северодонецке и Лисичанске оккупанты повредили 6 многоэтажек. В Горском – 8 домов, в Новоивановке – 7, во Врубовке – 6. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино.

Потери оккупантов в Северодонецке

В городе ощутимые потери понесли даже "кадыровцы", которые обычно не воюют на переднем плане.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." сообщил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 июня.