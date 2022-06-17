Гайдай рассказал, сколько человек находятся на "Азоте" и почему

Гайдай рассказал о ситуации на заводе "Азот" / Фото: Коллаж: Сегодня

Покинуть территорию завода "Азот", который находится в Северодонецке, физически невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны российских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в данный момент на территории предприятия находятся полтысячи человек, так же там есть дети.

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"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей. В прошлом месяце, когда мы предлагали – эти люди от эвакуации отказались. Выход из комбината возможен только при полном прекращении огня", – рассказал о ситуации на заводе.

Также Гайдай отметил, что сейчас Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

Прогноз по Северодонецку

Российские силы, скорее всего, закрепятся в "Азоте" и вокруг него, в то время как украинские военные смогут выжить под землей. Это, вероятно, временно помешает России перенаправить эти подразделения для миссий в других местах.

Ситуация в городе