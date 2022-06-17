Гайдай розповів, скільки людей перебувають на "Азоті" і чому

Гайдай розповів про ситуацію на заводі "Азот" / Фото: Колаж: Сьогодні

Залишити територію заводу "Азот" , який знаходиться у Сєвєродонецьку, фізично неможливо через постійні обстріли з боку російських військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, зараз на території підприємства перебувають півтисячі людей, так само там є діти.

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"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. У укритті перебуває 568 людей, у тому числі 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за повного припинення вогню", – розповів про ситуацію на заводі.

Також Гайдай зазначив, що зараз Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Прогноз по Сєвєродонецьку

Російські сили, швидше за все, закріпляться в "Азоті" і навколо нього, тоді як українські військові зможуть вижити під землею. Це, мабуть, тимчасово завадить Росії перенаправити ці підрозділи для місій інших місцях.

Ситуація у місті