ГБР разоблачило доказательства, что Россия готовилась захватить всю Украину

Владимир Путин полагал, что захватит всю Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденном от оккупантов Тростянце Сумской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) нашли важные документы российских военных. Эти бумаги являются доказательством того, что Россия планировала захватить всю территорию Украины. Доказательства будут переданы в международные инстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

Следователи Бюро осмотрели более 2-х тысяч гектаров фактически разрушенного Тростянца. Осмотрели месторасположение боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяли документы и личные вещи российских военных.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и привлечена в материалы дела", – заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

Преступления оккупантов в Тростянце

Обследовав последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города, следователи ГБР обнаружили намеренно поврежденные 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

Реклама

В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток гражданских граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

Среди прочего, проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двух детей.

Раньше мы писали: