ДБР викрила докази, що Росія готувалася захопити всю Україну

Володимир Путін думав, що захопить всю Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

У звільненому від окупантів Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знайшли важливі документи російських військових. Ці папери є доказом того, що Росія планувала захопити всю територію України. Докази передадуть до міжнародних інстанцій.

Про таке повідомили у пресслужбі ДБР.

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Слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого Тростянця. Оглянули місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучили документи та особисті речі російських військових.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Злочини окупантів у Тростянці

Обстеживши наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста, слідчі ДБР виявили навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

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Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

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