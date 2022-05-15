Генсек НАТО оценил шансы Украины выиграть войну

Йенс Столтенберг высказался о ходе войны России против Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, война России против Украины идет не так, как планировали в Кремле. Соответственно, Украина может выиграть эту войну.

Об этом Столтенберг сказал, выступая перед журналистами по видеосвязи, пишет CNN.

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Генсек НАТО отметил неудачи России под Киевом и Харьковом.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они отступают из-под Харькова, их крупное наступление в Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", – заявил Столтенберг.

В то же время он отметил мужественность украинцев, которые защищают свою родину.

"Чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, "двери НАТО открыты" для Швеции и Финляндии, назвав их решение о подаче заявки "историческим".

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ВСУ действуют более эффективно, чем армия РФ

Россия не была готова к войне, которую развязала в Украине, военное руководство РФ разработало ошибочные планы, а система принятия решений в российской армии является неэффективной, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе в 2013-2016 годах Филипп Бридлав.

"На севере вокруг Киева эта кампания России безусловно провалилась. И, по-моему, они пришли воевать на войну, к которой не были готовы. Они ждали одного, а получили несколько совершенно другое. И здесь, безусловно, мы видим, что украинцы дали им хорошего нагоняя на самом деле, россияне там потерпели сокрушительное поражение", – подчеркнул он.

Генерал считает, что россиянам будет очень тяжело исправить свои военные ошибки.

"Те из нас, кто командовал большими военными силами, знают, что если ты начинаешь войну, начиная с ошибочной позиции, то поправить это по ходу войны очень тяжело. И сейчас Путин страдает оттого, что их планы были неправильно разработаны с самого начала, были приняты неправильные решения", – сказал Филипп Бридлав.

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