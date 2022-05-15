Генсек НАТО оцінив шанси України виграти війну

Йєнс Столтенберг висловився про перебіг війни Росії проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України йде не так, як планували в Кремлі. Відповідно, Україна здатна виграти цю війну.

Про це Столтенберг сказав, виступаючи перед журналістами по відеозв'язку, пише CNN.

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Генсек НАТО відзначив невдачі Росії під Києвом та Харковом.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони (російські війська) відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своєї стратегічної мети", – заявив Столтенберг.

Водночас він звернув увагу на мужність українців, які захищають Батьківщину.

"Щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів", – сказав Столтенберг.

Генсек додав, "двері НАТО відчинені" для Швеції та Фінляндії, назвавши їхні рішення про подання заявки "історичним".

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ЗСУ діють ефективніше, ніж армія РФ

Росія не була готова до війни, яку розв'язала в Україні, військове керівництво РФ розробило помилкові плани, а система прийняття рішень у російській армії є неефективною, заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі в 2013-2016 роках Філіп Брідлав.

"На півночі навколо Києва ця кампанія Росії безумовно провалилася. І, на мою думку, вони (росіяни) прийшли воювати на війну, до якої не були готові. Вони чекали одного, а отримали зовсім інше. І тут, безумовно, ми бачимо, що українці дали їм гарного прочухана, росіяни зазнали нищівної поразки", – підкреслив він.

Генерал вважає, що росіянам дуже важко виправити свої воєнні помилки.

"Ті з нас, хто командував великими військовими силами, знають, якщо ти починаєш війну з помилкової позиції, то виправити це в ході війни дуже важко. І тепер Путін страждає через те, що плани були неправильно розроблені від самого початку, були прийняті неправильні рішення", – сказав Філіп Брідлав.

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