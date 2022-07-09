Генштаб назвал направление, где оккупанты понесли наибольшие потери

ВСУ разгромили оккупантов на Краматорском направлении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупационные войска продолжают нести беспощадные потери в войне против Украины. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 300 захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37200 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1638 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4) ед,

артиллерийских систем – 832 (+4) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 108 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),

крылатых ракет/cruise missiles – 155 (+0),

кораблей /катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2687 (+2) ед,

специальной техники – 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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Ведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 9 июля: ликвидированы еще 300 рашистов, уничтожены танк и 4 бронированные машины, 4 артиллерийские системы. Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

У Зеленского назвали потери России

В Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они еще войну не начинали.

"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.

Раньше мы писали, что российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.

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Напомним, Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины отразили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.