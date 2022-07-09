Генштаб назвав напрямок, де окупанти зазнали найбільших втрат

ЗСУ розгромили окупантів на Краматорському напрямку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупційні війська продовжують зазнавати нищівних втрат у війні проти України. За останню добу українські захисники ліквідували ще 300 загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 37200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1638 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4) од,

артилерійських систем – 832 (+4) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засобів ППО – 108 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),

крилатих ракет/cruise missiles – 155 (+0),

кораблів /катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2687 (+2) од,

спеціальної техніки – 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Ведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 9 липня: ліквідовано ще 300 рашистів, знищено танк і 4 броньовані машини, 4 артилерійські системи. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

У Зеленського назвали втрати Росії

В Україні ЗСУ вже знищили 37 тисяч російських військових, а також понад тисячу ворожої техніки. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву президента Росії про те, що вони ще війну не розпочинали.

37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною у Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.

Раніше ми писали, що російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ.

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Нагадаємо, Арестович заявив, що Збройні сили України відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ, окупанти втратили танкову роту та понад 200 військових.