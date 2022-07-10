Генштаб назвал направление, где ВСУ знатно "покрошили" оккупантов

Генштаб обнародовал потери российских войск за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

За 137 дней войны, которую Россия развязала на территории Украины, армия РФ потеряла уже 37 300 солдат. Наибольшие потери враг понес за прошлые сутки на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37 300 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1641 (+3) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 834 (+2) ед.;

РСЗО – 247 (+0) ед.;

средств ПВО – 108 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 188 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2);

крылатых ракет – 155 (+0);

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед.;

специальной техники – 66 (+0).

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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Ситуация в Украине 10 июля

Российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области.

Британская разведка спрогнозировала, что контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

РФ стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты. Так, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.

Оккупационные войска ведут обстрел Харьковского и Южнобужского направлений с целью не допустить наступления Сил обороны Украины.

В оккупированных Шахтерске, Алчевске сегодня утром прогремели взрывына складах боеприпасов.