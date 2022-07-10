Генштаб назвав напрямок, де ЗСУ знатно "покришили" окупантів

Генштаб оприлюднив втрати російських військ за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

За 137 днів війни, яку Росія розв'язала на території України, армія РФ втратила вже 37 300 солдатів. Найбільших втрат ворог зазнав минулої доби на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 37 300 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1641 (+3) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од.;

артилерійських систем – 834 (+2) од.;

РСЗВ – 247 (+0) од.;

засобів ППО – 108 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 188 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2);

крилатих ракет – 155 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од.;

спеціальної техніки – 66 (+0).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Ситуація в Україні 10 липня

Російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області.

Британська розвідка спрогнозувала, що контроль над трасою E40, яка з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою метою для Росії, яка намагається просунутися на Донеччині.

РФ стягує війська поблизу Білогорівки та обстрілює навколишні населені пункти. Так, окупанти завдали чотирьох ракетних ударів і сім артилерійських атак.

Окупаційні війська ведуть обстріл Харківського та Південнобузького напрямів з метою не допустити наступу Сил оборони України.

В окупованих Шахтарську, Алчевську сьогодні вранці прогриміли вибухи на складах боєприпасів.