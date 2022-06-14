Генштаб назвал направление, которое стало адом для оккупантов

Оккупанты несут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
Оккупанты несут большие потери в войне против украинских защитников. За последние сутки ликвидировано еще 200 россиян. Больше всего оккупантов уничтожено на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1434 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11),
- артиллерийских систем – 721 (+3),
- РСЗО – 229 (+3),
- средств ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- корабли /катера – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),
- специальной техники – 54 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Ранее мы сообщали, что россияне не прекращают наступление на востоке Украины. В частности, на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают вскоре освободить оккупированные россиянами территории.