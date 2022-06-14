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Генштаб назвал направление, которое стало адом для оккупантов

Инна Собора
14 июня, 09:26
За сутки россияне потеряли около 200 человек живой силы

Оккупанты несут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты несут большие потери в войне против украинских защитников. За последние сутки ликвидировано еще 200 россиян. Больше всего оккупантов уничтожено на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1434 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11),
  • артиллерийских систем – 721 (+3),
  • РСЗО – 229 (+3),
  • средств ПВО – 97 (+0),
  • самолетов – 213 (+0),
  • вертолетов – 179 (+1),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • корабли /катера – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),
  • специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Ранее мы сообщали, что россияне не прекращают наступление на востоке Украины. В частности, на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают вскоре освободить оккупированные россиянами территории.