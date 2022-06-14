Генштаб назвал направление, которое стало адом для оккупантов

Оккупанты несут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты несут большие потери в войне против украинских защитников. За последние сутки ликвидировано еще 200 россиян. Больше всего оккупантов уничтожено на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1434 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11),

артиллерийских систем – 721 (+3),

РСЗО – 229 (+3),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),

специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Ранее мы сообщали, что россияне не прекращают наступление на востоке Украины. В частности, на Донбассе оккупанты готовятся развивать наступление в направлении Славянска и пытаются продвигаться в сторону Бахмута. Кроме того, в Северодонецк подтягивают дополнительные силы.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. Они уже в 10 километрах от города. И обещают вскоре освободить оккупированные россиянами территории.