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Генштаб назвал потери РФ за сутки и самое смертельное направление

Наталья Магдык
21 мая, 11:35
За минувшие сутки оккупанты потеряли два БПЛА, 16 автоцистерн и 15 танков

Обнародована информация о потерях оккупантов за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты за сутки потеряли 150 человек личного состава, 26 боевых бронированных машин и 1 вертолет. Самые большие потери противника наблюдались на Бахмутском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05

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  • личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1278 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
  • РСЗО – 201 (+1) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 169 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
  • крылатых ракет – 104 (+1),
  • корабли /катера – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ – враг не оставляет надежд на решающее наступление, поэтому мобилизует всех, кого успеет схватить в своих и оккупированных городах.