Генштаб назвал потери РФ за сутки и самое смертельное направление

Обнародована информация о потерях оккупантов за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты за сутки потеряли 150 человек личного состава, 26 боевых бронированных машин и 1 вертолет. Самые большие потери противника наблюдались на Бахмутском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05
- личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1278 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+0) ед,
- РСЗО – 201 (+1) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 169 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),
- крылатых ракет – 104 (+1),
- корабли /катера – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ – враг не оставляет надежд на решающее наступление, поэтому мобилизует всех, кого успеет схватить в своих и оккупированных городах.