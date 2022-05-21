Генштаб назвал потери РФ за сутки и самое смертельное направление

Обнародована информация о потерях оккупантов за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты за сутки потеряли 150 человек личного состава, 26 боевых бронированных машин и 1 вертолет. Самые большие потери противника наблюдались на Бахмутском направлении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05

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личного состава – около 28850 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1278 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26) ед,

артиллерийских систем – 596 (+0) ед,

РСЗО – 201 (+1) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов – 169 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2),

крылатых ракет – 104 (+1),

корабли /катера – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ – враг не оставляет надежд на решающее наступление, поэтому мобилизует всех, кого успеет схватить в своих и оккупированных городах.