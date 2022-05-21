Генштаб назвав втрати РФ за добу та найсмертельніший напрямок

Оприлюднено інформацію про втрати окупантів за добу / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти за добу втратили 150 осіб особового складу, 26 бойових броньованих машин та 1 вертоліт. Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.05
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1278 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
- артилерійських систем – 596 (+0) од.,
- РСЗВ – 201 (+1) од.,
- засобів ППО – 93 (+0) од.,
- літаків – 204 (+0) од.,
- вертольотів – 169 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилатих ракет – 104 (+1),
- кораблі/катери – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
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