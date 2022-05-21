Генштаб назвав втрати РФ за добу та найсмертельніший напрямок

Оприлюднено інформацію про втрати окупантів за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти за добу втратили 150 осіб особового складу, 26 бойових броньованих машин та 1 вертоліт. Найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.05

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особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1278 (+15) од.

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,

артилерійських систем – 596 (+0) од.,

РСЗВ – 201 (+1) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 204 (+0) од.,

вертольотів – 169 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),

крилатих ракет – 104 (+1),

кораблі/катери – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0).

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