Генштаб: Оккупанты перегруппировываются и готовятся к развитию наступления на Донбасс

Оккупанты готовятся усилить наступление на Донбасс / Фото: Коллаж: Сегодня
Группировки русских оккупационных войск ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.
В то же время оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Ситуация по направлениям
- На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать его.
- На Изюмском — противник проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково.
- В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. Вблизи госграницы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.
- На Донецком – противник ведет активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.
- На Северодонецком – перегруппировка войск. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.
- Российские захватчики не прекращают артобстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".
- На Южнобужском и Таврическом – враг продолжает удерживать занятый рубеж.
- На Волынском, Полесском и Северском — подразделения ВС Республики Беларусь выполняют задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы.