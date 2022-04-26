Генштаб: Оккупанты перегруппировываются и готовятся к развитию наступления на Донбасс

Оккупанты готовятся усилить наступление на Донбасс / Фото: Коллаж: Сегодня

Группировки русских оккупационных войск ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.

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В то же время оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Ситуация по направлениям

На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать его.

направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать его. На Изюмском — противник проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково.

— противник проводит наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. Вблизи госграницы Украины в этой области находится до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком – противник ведет активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

– противник ведет активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки. На Северодонецком – перегруппировка войск. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

– перегруппировка войск. Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск. Российские захватчики не прекращают артобстрелы и авиационные удары по Мариуполю . Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". На Южнобужском и Таврическом – враг продолжает удерживать занятый рубеж.

– враг продолжает удерживать занятый рубеж. На Волынском, Полесском и Северском — подразделения ВС Республики Беларусь выполняют задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы.

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