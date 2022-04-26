Генштаб: Окупанти перегруповуються та готуються до розвитку наступу на Донбас

Окупанти готуються посилити наступ на Донбас / Фото: Колаж: Сьогодні

Угруповання російських окупаційних військ ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні. Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей і забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Водночас окупанти продовжують наности ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Ситуація по напрямках

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

напрямку ворожі угруповання продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його. На Ізюмському — противник проводить наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове.

— противник проводить наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. Поблизу держкордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому — противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

— противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки. На Сєвєродонецькому — перегрупування військ. Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

— перегрупування військ. Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ. Російські загарбники не припиняють артобстріли та авіаційні удари по Маріуполю . Продовжується блокування підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь".

. Продовжується блокування підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь". На Південнобузькому та Таврійському — ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж.

та — ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. На Волинському, Поліському та Сіверському — підрозділи ЗС Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

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