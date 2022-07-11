Генштаб: Оккупанты позорно сбежали в направлении Марьинки

Очередная попытка наступления оккупантов полностью провалилась. / Фото: Getty Images, Укринформ

Российские оккупанты на 138 сутки войны пытаются наступать на различных направлениях на фронте, но украинские воины наносят ответные удары и заставляют врага бежать. В частности, так и произошло в направлении Марьинки.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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По информации Генштаба, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Сребное, Новомихайловка, Угледар, Времевка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

Кроме этого, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

"Очередная враждебная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – указали в Генштабе.

Прогноз Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что война России против Украины окончательно положит конец стране президента РФ Владимира Путина. РФ развалится на несколько государств.

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Он заявил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию.

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", — сказал он.

Ранее мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков – за минувшие сутки на юге ВСУ ликвидировали 38 российских оккупантов.