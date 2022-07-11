Генштаб: Окупанти ганебно втекли в напрямку Мар’їнки

Чергова спроба наступу окупантів повністю провалилася / Фото: Getty Images, Укрінформ

Російські окупанти на 138-му добу війни намагаються наступати на різноманітних напрямках на фронті, але українські воїни завдають ударів у відповідь та змушують ворога тікати. Зокрема, так і сталося в напрямку Мар’їнки.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

За інформацією Генштабу, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках було зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське.

Крім цього, окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів в районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", – вказали в Генштабі.

Прогноз Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що війна Росії проти України остаточно покладе край країні президента РФ Володимира Путіна. РФ розпадеться на декілька держав.

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Він заявив, що демократичний світ об’єднався, щоб перемогти Росію.

"Ми впевнені, що народилася антикремлівська коаліція. Наші партнери в Лондоні, Вашингтоні та інших столицях, вони вкладають у нас не лише гроші, але й сподівання своїх людей, що ми маємо змусити Кремль програти. Ми повинні виграти цю війну разом", — сказав він.

Раніше ми писали, що українські захисники продовжують нищити російських загарбників – минулої доби на півдні ЗСУ ліквідували 38 російських окупантів.