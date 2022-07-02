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Генштаб рассказал, какие районы покинули войска РФ и что еще обстреливают

Наталья Магдык
2 июля, 19:53
В данный момент Лисичанск находится под контролем наших военных

Сводка за 2 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

В данный момент российские войска пытаются закрепиться в районе села Верхнекаменка Луганской области. Там находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Сводку о ситуации на фронте опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка", – говорится в сообщении.

Армия РФ вела артиллерийские и минометные обстрелы на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

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Также сообщается, что благодаря усилиями ВСУ, военные РФ отошли от Берестового Донецкой области.

На Славянском направлении оккупанты ведут оборону, обстреливают из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково.

В Генштабе отметили, что штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное ВСУ успешно отбили, кроме того наступательные действия армии РФ в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили.

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На Харьковском направлении оккупанты занимаются обороной занятых ранее позиций, обстреливали населенные пункты в окрестностях Харькова.

Также были штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, безрезультатно, им пришлось отступить.

Был нанесен авиаудар недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан–10".

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Когда завершится война

  • Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также деньги.
  • Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.