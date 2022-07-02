Генштаб рассказал, какие районы покинули войска РФ и что еще обстреливают

Сводка за 2 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

В данный момент российские войска пытаются закрепиться в районе села Верхнекаменка Луганской области. Там находится Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Сводку о ситуации на фронте опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка", – говорится в сообщении.

Армия РФ вела артиллерийские и минометные обстрелы на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

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Также сообщается, что благодаря усилиями ВСУ, военные РФ отошли от Берестового Донецкой области.

На Славянском направлении оккупанты ведут оборону, обстреливают из артиллерии районы Долины, Курульки, Адамовки и Барвенково.

В Генштабе отметили, что штурмовые действия в районе населенного пункта Богородичное ВСУ успешно отбили, кроме того наступательные действия армии РФ в районе населенного пункта Новомихайловка украинские защитники остановили и отбросили.

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На Харьковском направлении оккупанты занимаются обороной занятых ранее позиций, обстреливали населенные пункты в окрестностях Харькова.

Также были штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, безрезультатно, им пришлось отступить.

Был нанесен авиаудар недалеко от Верхнего Салтова и Прудянки. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан–10".

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Когда завершится война

Военный аналитик Том Купер считает, что Путину нужна победа любой ценой, он не может допустить поражения. Наступление он будет продолжать до тех пор, пока есть войска и вооружение.

Известный политтехнолог, писатель, а в прошлом еще и преподаватель математики Михаил Шейтельман благодаря математическим расчетам высчитал, что война в Украине продлится максимум до середины февраля 2023-го. Также он отмечал, что это может произойти и ранее, так как у одной из сторон может закончиться вооружение, а также деньги.

Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операцию по всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет не один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.