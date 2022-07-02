Генштаб розповів, які райони покинули війська РФ та що ще обстрілюють

Зведення за 2 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі російські війська намагаються закріпити в районі села Верхньокам'янки Луганської області. Там знаходиться Лисичанський нафтопереробний завод. Зведення про ситуацію на фронті опублікував Генеральний штаб збройних сил України на своїй сторінці Facebook .

"На донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар'євки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам'янка", – йдеться у повідомленні.

Армія РФ вела артилерійські та мінометні обстріли на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Реклама

Також повідомлятимуть, що завдяки зусиллям ЗСУ військові РФ відійшли від Берестового Донецької області.

На Слов'янському напрямі окупанти ведуть оборону, обстрілюють з артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового.

У Генштабі зазначили, що штурмові дії у районі населеного пункту Богородичне ЗСУ успішно відбили, крім того, наступальні дії армії РФ в районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили і відкинули його.

Реклама

На Харківському напрямку окупанти займаються обороною зайнятих раніше позицій, обстрілювали населені пункти на околицях Харкова.

Також був штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка безрезультатно їм довелося відступити.

Було завдано авіаудару недалеко від Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".

Реклама

Коли завершиться війна

Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.

Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го . Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки одна зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.

Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, дозволяє застосування ядерної зброї , розповсюджується на ці території.

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Тепер почався черговий психологічний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові розпочнуть контрнаступну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він наголосив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.