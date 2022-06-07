Генштаб сообщил, где захватчики понесли наибольшие потери за сутки

Украинские военные ликвидировали уже около 31 360 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные продолжают не только отражать атаки российских оккупантов, но и наносить им тяжелые удары. Рашисты терпят огромные потери в нашей стране.
Генштаб на своей странице в Facebook обнародовал новые боевые потери россиян.
Какая ситуация
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1390 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 694 (+4) ед.;
- РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;
- средства ПВО – 96 (+0) ед.;
- самолетов – 212 (+1) ед.;
- вертолетов – 177 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);
- крылатых ракет – 125 (+0);
- кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед.;
- специальной техники – 53 (+0).
В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные еще уточняются.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе Белогоровки противник использует ДРГ. К тому же ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.