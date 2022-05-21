Генштаб сообщил, куда оккупанты сбрасывали бомбы и где готовятся наступать

Прилеты сегодня были в нескольких областях / Коллаж "Сегодня"

На 87 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению враг продолжал попытки прорыва обороны ВСУ на Донбассе и обстреливал гражданские объекты.

Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны Украины по состоянию на вечер 21 мая.

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Донбасс

Наибольшую активность противник предпринимает в Восточной зоне операции. Российская армия пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Для этого он наносит удары всем спектром вооружения, включая авиацию как по позициям подразделений ВСУ, так и по гражданским объектам. В районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области российская авиация бомбила ряд гражданских объектов.

Противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении. При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Однако все безрезультатно.

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Продолжается бомбардировка Никольского в Волновахском районе Донецкой области.

Ракеты от Путина

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу Харьковской области, армия РФ наносила авиаудары и обстреливала из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.

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Хочет Путин возобновить наступление на Славянском направлении. Для этого в течение дня враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

Также были совершены обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Обстановка