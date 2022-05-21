Генштаб повідомив, куди окупанти скидали бомби та де готуються наступати

Прильоти сьогодні були у кількох областях / Колаж "Сьогодні"

На 87-му добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню ворог продовжував спроби прориву оборони ЗСУ на Донбасі та обстрілював цивільні об'єкти.

Про це йдеться у свіжому зведенні Міністерства оборони України станом на вечір 21 травня.

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Донбас

Найбільшу активність противник проявляє у Східній зоні операції. Російська армія намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Для цього вона завдає ударів усім спектром озброєння, включаючи авіацію, як по позиціях підрозділів ЗСУ, так і по цивільних об'єктах. У районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області російська авіація бомбила низку цивільних об'єктів.

Противник продовжує підготовку до наступу на лиманському напрямку. За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Проте все безрезультатно.

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Триває бомбардування Микільського у Волноваському районі Донецької області.

Ракети від Путіна

На Волинському та Поліському напрямках обстановка істотних змін не зазнала. На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об'єктах у Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання рубежів. Щоб не допустити вихід наших військ на державний кордон Харківської області, армія РФ завдавала авіаударів та обстрілювала з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.

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Хоче Путін відновити наступ на Слов'янському напрямі. Для цього протягом дня ворог робив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Камишеваха та Довгеньке Харківської області.

Також було здійснено обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

Обстановка