Генштаб сообщил, на каких направлениях наращивают силы российские оккупанты

Россия пытается усилить наступление на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты открывают огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Россияне пытаются усилить свою наступательную группировку. В других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых ранее рубежей,

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по украинским объектам.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил РФ. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Кроме того, враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

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На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.

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На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениям для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениям враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи – Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми – ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении русские войска проводили демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не потерпела.

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