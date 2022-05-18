Генштаб повідомив, на яких напрямках нарощують сили російські окупанти

Росія намагається посилити наступ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти відкривають вогонь уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Росіяни намагаються посилити своє наступальне угрупування. На інших напрямках основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник продовжує утримання у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.

Крім того, ворог продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

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На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку.

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На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми – ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала.

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